S-a pornit evacuarea și dezasamblarea spațiilor comerciale aflate in subteran, la metrou. Startul s-a dat miercuri dimineața la stația Ștefan cel Mare, aflata pe raza sectorului 2 al Capitalei. De altfel, primarul Radu Mihaiu a fost prezent in zona și chiar a transmis un mesaj cu privire la aceste proceduri. "Primul chioșc ilegal de la […]