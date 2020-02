Stiri pe aceeasi tema

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…

- Ultimul bilanț al persoanelor infectate cu coronavirus de pe nava de croaziera Diamond Princess este de 219 de persoane, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate alte 44 de cazuri, anunța CNN.Pe nava operata de compania Princess Cruise, aflata in carantina de pe 3 februarie in largul Japoniei,…

- Ultimul bilant al persoanelor infectate cu noul coronavirus chinezesc aflate in carantina pe nava de croaziera Diamond Princess este de 130, au anunțat luni dimineața posturile japoneze TBS News și NHK, citand surse din ministerul nipon al sanatații.Aproape 100 de bolnavi au fost deja debarcați și preluați…