Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe state anunța planuri pentru relaxarea restricțiilor, dupa doi ani de pandemie. Italia, primul focar european, a anunțat ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie afara. O masura similara a fost anunțata și in Spania, in timp ce statele nordice au adoptat planuri in etape. Danemarca…

- Tot mai multe state anunța planuri pentru relaxarea restricțiilor, dupa doi ani de pandemie. Italia, primul focar european, a anunțat ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie afara. O masura similara a fost anunțata și in Spania, in timp ce statele nordice au adoptat planuri in etape. Danemarca…

- Alte 3.971 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 421 de cazuri in regiunea transnistreana. Autoritațile raporteaza a patra zi consecutiv un record absolut de cazuri pentru țara noastra. Menționam ca 3.971 de cazuri inregistrate…

- Peste 100 de state și teritorii din toata lumea sunt in zona roșie, potrivit listei actualizate vineri, 21 ianuarie, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Potrivit noilor modificari, romanii vaccinați sau care au trecut prin boala care se intorc din state aflate in zona de risc epidemiologic,…

- Sumele trimise de utilizatorii Revolut catre Romania, in 2021, prin remiteri personale, s-au ridicat la 316 milioane EUR, reprezentand o creștere cu 79% fața de anul 2020, potrivit datelor Revolut. Totodata, numarul remitențelor efectuate de catre utilizatorii Revolut a crescut cu 84% in 2021 comparativ…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Franța, 2-Belgia, 2-Marea Britanie, 1-Romania, 1-Suedia, 1-Spania, 1-Ucraina,…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: Franța, Belgia, Marea Britanie, Romania, Suedia, Spania, Ucraina, Italia, Danemarca,…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: Franța, Belgia, Marea Britanie, Romania, Suedia, Spania, Ucraina, Italia, Danemarca,…