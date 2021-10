Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care s-au vaccinat anti-COVID-19 cu schema completa, dupa 31 august, pot beneficia de cinci vouchere in valoare de 20 de lei fiecare. Secretarul de stat la Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca voucherele pentru persoanele vaccinate sunt distribuite in teritoriu in aceasta perioada.…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca voucherele pentru persoanele vaccinate sunt distribuite in teritoriu in aceasta perioada. Conform regulii stabilite de autoritați, beneficiaza toate persoanele vaccinate cu schema completa dupa 31 august. Secretarul de stat la Ministerul…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat astazi ca a inceput distribuirea voucherelor pentru persoanele vaccinate anti Covid.Andrei Baciu a subliniat ca au dreptul la vouchere doar persoanele vaccinate cu schema completa.Beneficiari ai acestor acestor vouchere sunt toti cei…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat, marti, 12 octombrie, ca voucherele destinate celor care se vaccineaza au inceput sa fie livrate in centrele din țara, informeaza agenția News.ro . Au fost transmise in opt judete si urmeaza ca și in Bucuresti sa ajunga aproximativ…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca voucherele pentru persoanele vaccinate sunt distribuite in teritoriu. Conform regulii stabilite de autoritați, de acestea beneficiaza...

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat cum pot intra romanii in posesia voucherelor de 100 RON, dupa ce s-au vaccinat impotriva noului coronavirus. Toata lumea trebuie sa știe aceste detalii importante. De asemenea, medicul a vorbit si despre loteria vaccinatilor. Tichete…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, vineri, un ordin privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2, informeaza Agerpres . Conform documentului, aceste persoane beneficiaza de o…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva noului coronavirus cu schema completa vor primi cinci tichete de masa in valoare de 100 de lei, potrivit ordinului de ministru semnat, vineri, de Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații. „Estimam ca voucherele vor putea fi distribuite in centrele de vaccinare,…