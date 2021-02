Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din Uniunea Europeana au ajuns la un acord de validare și recunoaștere reciproca a testelor rapide antigen și a rezultatelor testelor COVID-19. Scopul este acela de a limita propagarea virusului SARS-CoV-2 si a restrange masurile de izolare sau carantina. Acest acord este extrem de important…

- Din cele aproape 10.000 de doze de vaccin anti COVID-19 destinate imunizarii personalului medical din 10 spitale de boli infectioase din tara, doar putin este 6.000 de doze au fost utilizate. Anuntul a fost facut de autoritati, care au tinut sa puncteze ca in Romania au intrat pe 25 decembrie 9.750…

- Raed Arafat: Joi incepe distribuirea primelor 300.000 de teste rapide de antigen pentru Urgența. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca de joi va incepe distribuirea primelor teste rapide antigen in Unitatile de Primiri Urgente si Camerele de Primiri Urgente ale…

- Testele rapide antigen pentru COVID-19 sunt folosite in acest moment in compartimentele UPU ale spitalelor pentru a face triajul rapid al pacientilor, dupa ce Agentia Nationala a Medicamentului a interzis vanzarea lor in farmacii. Motivul? Daca nu sunt folosite de specialisti, rezultatele pot fi compromise.