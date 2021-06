Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea moțiunii de cenzura impotriva guvernului Cițu a inceput marți, in Parlament. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis, PSD are nevoie de 234 de voturi. Cel care cibduce ședința este președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. PSD și AUR reușesc sa stranga in…

- Dan Barna a precizat, luni, ca parlamentarii USR PLUS vor fi prezenti in plenul reunit de marti si vor vota impotriva motiunii de cenzura a PSD impotriva Guvernului Citu. In schimb, presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat, martea trecuta, ca atat la nivelul partidului, precum si…

- La conferinta de presa organizata astazi au participat senatorul Maricel Popa, presedintele filialei judetene, deputatul Marius Ostaficiuc, presedintele organizatiei municipale si deputatul Vasile Citea, secretarul filialei. "Unul dintre cele mai mari esecuri de pana acum al guvernarii PNL-USR PLUS…

- Motiunea de cenzura inițiata de PSD la adresa Guvernului Citu a fost citita astazi in plenul parlamentului. Dezbaterea și votul sunt programate marți, saptamana viitoare, intr-un nou plen reunit. are detalii. Social-democrații acuza guvernul ca a aplicat masuri care au dus la saracirea populației și…

- Printre aspectele pe care a ales sa le faca publice Ludovic Orban, la finele ședinței de marți a Biroului Executiv al PNL-ului, s-a numarat și decizia luata la nivelul formațiunii politice in fruntea careia se afla la aceasta data cu referire la moțiunea de cenzura anunțata de PSD la adresa Guvernului…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…

- Un sondaj ale carui rezultate au ajuns recent in atenția opiniei publice prezinta date aferente unui demers sociologic, realizat de IRES (Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie), in luna mai a acestui an. Rezultatele au fost publicate duminica, 14 iunie, de Europe Elects, pe pagina de Facebook.…

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…