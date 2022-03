A început depunerea proiectelor societății civile pentru finanțări nerambursabile! Primaria Municipiului Iași a deschis programul de finanțare a proiectelor societații civile și lanseaza apelul pentru depunerea proiectelor in baza Legii nr. 350/2005. Beneficiarii direcți sunt ONG-urile care propun proiecte cu impact la nivelul comunitații și care indeplinesc criteriile din regulament. Suma totala alocata acestui program este de 2.485.000 lei, defalcata pe urmatoarele domenii: Cultural: 1.000.000 lei Tineret: 385.000 lei Guvernare transparenta și participativa: 200.000 lei Social – sanatate – educație – mediu: 800.000 lei, astfel: • Proiecte sociale, sanatate și mediu: 600.000… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

