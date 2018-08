Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selectioner al echipei nationale, Anghel Iordanescu, a declarat, marti, ca pe Stadionul Steaua s-a scris istoria fotbalului romanesc, precizand ca inca nu s-a obisnuit cu ideea demolarii acestuia. Prezent la un eveniment organizat de Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu ocazia inceperii…

- "Aici au avut loc cele mai importante rezultate ale echipei Steaua, cat si ale echipei nationale, Cu ani in urma, in 1961, am pasit pentru prima oara in acest complex sportiv. La vremea respectiva erau doar doua terenuri de fotbal si un camp imens. Cu timpul, totul s-a transformat, aveam acest stadion…

- CSA Steaua București a gazduit astazi un eveniment prilejuit de inceperea lucrarilor de demolare a stadionului Ghencea, iar in deschidere au vorbit doi dintre cei mai importanți oameni din istoria clubului. Colonelul Cristian Petrea a vorbit in deschidere, fiind urmat de Anghel Iordanescu și Marius…

- Revista presei sportive de vineri, 24 august, are la baza nenorocirile fotbalistice numit CFR Cluj și FCSB. Mari și tari in Romania, clujenii și bucureștenii s-au dovedit extrem de mici in fotbalul european. Ambii ”granzi” au aratat ca Liga 1 nu e departe de lumea a 3-a a fotbalului.

- Dupa trei incercari eșuate, Viitorul are șansa sa sparga gheața și sa treaca de primul tur european din istoria echipei. Echipa lui Hagi o infrunta de la ora 18:00 pe Racing Union, in returul partidei din turul I al Europa League. In tur, Viitorul s-a impus in deplasare cu 2-0. Partida se joaca de…

- DIN CUPRINS Ghencea orfana. Povestea ultimei zile pe stadionul Steaua, care in aprilie a implinit 44 de ani Interviuri cu legende ale clubului Steaua: Emeric Ienei, Tudorel Stoica, Ilie Barbulescu, Victor Pițurca și Gabi Balint Instoria in tranșee: toate bornele importante și recordurile stabilite…

- Jochen Neerpasch este o legenda a motorsportului. De numele lui sunt legate performante spectaculoase ale unor marci precum Porsche, Ford sau Mercedes-Benz. Dar, mai important, Neerpasch are o legatura speciala cu BMW, el fiind cel care a pus bazele, printre altele, diviziei BMW Motorsport, dar a si…