Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente a inceput demolarea stadionului Farul in prezența ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Ioan Veștea, a primarului Vergil Chițac și a reprezentanților FC Farul.

- Premierul Marcel Ciolacu are in Guvern doi miniștri implicați indirect in scandalul ,,azilele groazei”, cu unul dintre ei lucreaza, respectiv Marius Budai, ministrul Muncii, pus sa se ocupe de demisii și controale, iar Gabriela Firea, acuzata ca apropiații ei sunt implicați direct in acest scandal și…

- Primaria Constanta a anuntat, miercuri, ca demolarea stadionului „Gheorghe Hagi” va incepe pe data de 10 iulie, iar in locul acestuia va aparea o arena moderna cu o capacitate de peste 18.000 de locuri.

- Primaria Constanța a anunțat astazi ca demolarea actualului stadion „Gheorghe Hagi” va incepe pe 10 iulie. Locul arenei din prezent va fi luat de una ultramoderna, cu o capacitate de 18.500 de locuri. Au ramas mai puțin de doua saptamani pana cand primele buldozere vor intra pe actualul stadion „Gheorghe…

- Primaria Constanta a anuntat, miercuri, ca demolarea stadionului “Gheorghe Hagi” va incepe pe data de 10 iulie, iar in locul acestuia va aparea o arena moderna cu o capacitate de peste 18.000 de locuri.Primaria Constanta a anuntat miercuri, ca a emis autorizatia de desfiintare pentru constructiile…

- Primaria Constanta a anuntat miercuri, ca a emis autorizatia de desfiintare pentru constructiile existente pe amplasamentul complexului situat pe strada Primaverii, iar demolarea efectiva a stadionului “Gheorghe Hagi” va incepe pe 10 iulie si va dura cateva luni. “Lucrarile vor incepe de la partea superioara…

- Farul Constanța și FCSB se intalnesc in aceasta seara intr-un meci care poate sa fie decisiv pentru titlul de campioana. Cu o victorie, echipa antrenata de Gheorghe Hagi va avea primul loc asigurat, cu o etapa inainte de final. Partida este transmisa liveblog pe HotNews.ro.

- Gheorghe Hagi și Gica Popescu sunt doua dintre legendele fotbalului romanesc care au facut istorie pentru țara noastra atunci cand au facut parte din "Generația de Aur", dar și acum cand se ocupa de cea mai buna echipa din Romania la ora actuala, Farul Constanța. Și, pentru ca fac parte din conducerea…