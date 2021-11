Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dispus marti inchiderea Halelor Obor din Bucuresti. In urma unui control, inspectorii au gasit vitrine frigorifice cu rugina si mucegai, dar si alimente cu termenul de valabilitate depasit.

- Atunci cand romanii se apuca de curațenia generala din casa, gospodinele sunt de parere ca exista anumite trucuri de care toata lumea trebuie sa țina cont. Ce greșeala fac toți atunci cand incep organizarea in gospodarie. Cum se face corect curațenia generala inainte de Sarbatori Luna noiembrie este…

- Patru unitați ale unuia dintre cele mai importante hypermarketuri din țara au fost luate la puricat, luni, de inspectorii de la Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). La fața locului au fost gasite nereguli atat de grave, incat inspectorii au dispus inchiderea lor pe o perioada…

- Produse expirate, frigidere neigienizate, insecte moarte in tavile de expunere din vitrine, vitrine frigorifice ruginite sau cu mucegai sunt doar cateva din neregulile descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorului in mai multe magazine CORA din Capitala. Unele dintre acestea au fost inchise…

- Alte patru școli din București au trecut vineri la cursuri in regim online, dupa confirmarea unor cazuri de infectare cu coronavirus, a transmis Prefectura Capitalei, dupa ședința CMBSU. In total, 37 de unitați de invațamant din București sunt inchise.

- Masca de protecție devine obligatorie, de vineri, in toate spatiile publice din Ilfov, cu unele exceptii, potrivit unei hotarari adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in sedinta de joi. Obligativitatea purtarii maștii intra in vigoare, din 8 octombrie, și in Capitala. “Se instituie…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a discutat, vineri seara, despre masurile care vor fi adoptate in contextul depasirii incidentei de 7,5 la mie in Capitala. Astfel, din 3 octombrie sunt interzise activitatea restaurantelor, salilor de sport, cinematografelor, a salilor…

- In urma verificarilor, inspectorii ANSVSA au descoperit ca trei loturi de suplimente conțin oxid de etilena, o substanța cancerigena, extrem de periculoasa, care poate provoca boli grave.Autoritațile recomanda oamenilor care au cumparat aceste produse, sa nu le mai ia. In plus, iși pot recupera banii,…