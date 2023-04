Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivele proiectului: Proiectul are ca scop construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe mici in municipiul Campia Turzii, str. Nichita Stanescu, nr. 1C, județul Cluj. Obiectivul proiectului este de a asigura creșterea capacitații sistemului de invațamant de cuprindere, in serviciile…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – orașul Zlatna anunța inceperea proiectului Construirea de insule ecologice digitalizate in orașul Zlatna, județul Alba Comunicat de presa Orașul Zlatna anunța inceperea proiectului cu titlul Construirea de insule ecologice digitalizate…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru Compania Nationala de Investitii, prin proiectant Aria Concept Architecture SRL, pentru Primaria Valu lui Traian.Mediul a decis ca nu este necesara realizarea impactului asupra mediului.…

- Atribuirea a fost realizata la data de 2 martie 2023, pentru suma de 2.916.385,21 leiPrimaria comunei Oltina a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru restul de lucrari ramase de executat in cadrul proiectului "Centru multifunctional de asistenta sociala pentru persoane varstnice,…

- HHC Romania a anunțat ca in acest moment se lucreaza la primul centru RESPIRO din județul Iași: „Peste jumatate din copiii care inca traiesc in orfelinate, in Romania, sunt copii cu nevoie speciale medii și severe. Au ajuns in grija statului pentru ca parinții nu au mai putut sa le ofere timp (de multe…

- Conducerea societații Seleus Construct SRL anunța publicul interesat asupra luarii deciziei de actualizare a deciziei de Etapei de incadrare nr. 3139 din 17 iunie 2015 pentru proiectul "Construirea unei baze de agrement in comuna Daneș, județul Mureș", pe un amplasament din localitatea Seleuș, Ferma…

- O cisterna cu motorina s-a rasturnat, miercuri seara, pe DN 24 B, in afara localitatii Valea Grecului, judetul Vaslui, iar pompierii intervin pentru ca sunt scurgeri de combustibil pe carosabil. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit DN 24B…

Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, luni la pranz, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului, in comuna Dumbravesti, sat Malaiestii de Jos.