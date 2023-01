Stiri pe aceeasi tema

- 2022 a fost un an „plin cu de toate”. Vox.com a preluat cele mai marcante evenimente ale acestui an intr-un video de 7 minute. Realizatorii au dorit sa arate ca populația Terrei a trecut printr-un an greu și plin de momente marcante care vor ramane, cu siguranța, in istoria lumii. In 2022, populația…

- Probabil ai observat ca mai toate afacerile ce se deschid acum isi au debutul in mediul online. Toata lumea incepe prin deschiderea unui magazin virtual prin intermediul caruia, pentru inceput, testeaza piata. Daca totul se desfasoara conform planului, ulterior trec la infiintarea magazinelor fizice.…

- Daca ai chef de o escapada din București sau din orașul in care locuiești, Ploiești este un loc pe care sa il vizitezi. Chiar daca pare ca nu prea ai ce sa faci aici, vei fi surprins sa afli ce are de oferit acest oraș aflat la mica distanța de Capitala. Ploiești este municipiul de reședința al Județul…

- Vremea tatalui, de Petre Barbu, Editura Polirom Istoria ne propune imagini fixate clar in cuvinte și in date, imagini ale lumii salvate astfel și propuse mai departe ca martore ale intamplarilor care le-au favorizat și incurajat ramanerea, pastrarea și folosirea lor ca repere, pentru ca poveștile…

- Muzeul Județean Mureș, in parteneriat cu Programul Topografia Monumentelor Istorice din Targu Mureș, organizeaza cea de-a cincea ediție a simpozionului științific de istoria artei, intitulat „Metamorfoza orașului". Tema din acest an se leaga de cladirile care au servit ca model arhitectural și, in special,…

- Printre iubitorii de activitați montane, The North Face este un brand de legenda. Logo-ul sau distinctiv, inspirat de cupola de granit a varfului Half Dome din Parcul Național Yosemite, SUA, poate fi vazut pe imbracaminte, incalțaminte și echipamente folosite de alpiniști, excursioniști și exploratori…

- Dupa ce, in luna mai, a fost semnat contractul pentru noul Terminal de Plecari Curse Externe al Aeroportului International Timisoara, vineri s-a deschis santierul. ”Au demarat lucrarile la ceea ce inseamna cea mai importanta investitie din istorie la Aeroportul Timisoara. E parte din sumele alocate…