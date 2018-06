Congresul extraordinar al Partidului Miscarea Populara a inceput, sambata, la Palatul Parlamentului. In cadrul acestuia, PMP isi va desemna noua echipa de conducere, inclusiv un nou presedinte, dupa ce Traian Basescu si-a anuntat retragerea din fruntea formatiunii. Deputatul Eugen Tomac, in prezent presedinte executiv al PMP, este singurul candidat la presedintia formatiunii. La congresul extraordinar, care are loc la Palatul Parlamentului, sunt prezenti aproximativ 2.500 de delegati din toate organizatiile. Noua structura de conducere a partidului va cuprinde functiile de presedinte, presedinte…