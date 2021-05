A început completarea cererilor-tip de înscriere la examenul național de Bacalaureat (Eveniment) A inceput completarea cererilor-tip de inscriere la examenul național de Bacalaureat. Inscrierile propriu-zise, adica etapa depunerii sau trimiterii acestor cereri la școala, in perioada 31 mai și 4 iunie. In ziua de 1 iunie școlile sunt inchise, fiind zi nelucratoare. Procedura de inscriere la examenul național de bacalaureat 2021 prevede ca in saptamana de dinaintea inscrierii candidații sa completeze cererile-tip „in vederea aprobarii... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

