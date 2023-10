A început competiția pentru bursele destinate stagiilor universitare și de cercetare în străinătate Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, a lansat concursul național pentru acordarea burselor in vederea derularii de stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, in domeniile de interes ale Romaniei, aprobate anual prin ordin de ministru. Ministerul a lansat concursul național pentru burse in vederea derularii de stagii universitare și de cercetare in strainatate. Este vorba despre burse pentru stagii universitare de masterat, de doctorat și de stagii post doctorale și de cercetare in domenii de interes pentru țara noastra. Ele se acorda cetațenilor romani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

