Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV) organizeaza, in perioada 12 – 13 mai, cea de-a VIII-a editie a Salonului International de Carte Alma Mater Librorum, organizat in format hibrid, in parteneriat cu Centrul de Reusita Universitara si Alianta Franceza din Suceava, sub egida Ministerului Educatiei.…

- 115 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dupa efectuarea a 1 872 de teste. Din numarul total de cazuri, cinci sunt de import, cate unul din Ucraina, Italia, Romania, Grecia și Franța.

- Republica Moldova va primi sprijin in valoare de aproape 400 de milioane de euro, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la Digi24. Alaturi de Franța și Germania, Romania a coprezidat prima Conferinta internationala privind crearea Platformei de sprijin pentru Republica Moldova.

- Romania va co-organiza, la 5 aprilie, in Berlin, alaturi de Germania si Franta, o conferinta internationala menita a stimula sprijinul international pentru Republica Moldova, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat transmis luni. Conferinta, care va fi co-prezidata de ministrii de…

- Romania va organiza o conferința pentru sprijinirea Republicii Moldova Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a anunțat la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Externe, ca România va organiza pe 5 aprilie, la Berlin,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit, asupra a unui cetaten din Republica Moldova, un permis de conducere ce s-au dovedit a fi fals, scrie unimedia.info. Potrivit informațiilor, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca…

- Așteptarea se transforma in bucurie! Iuliana Beregoi vine, din nou, in București, la Sala Palatului, pe 12 martie, cu doua concerte in aceeași zi, special concepute pentru toata generația Z."DOR DE VOI" este cel mai mare concept al artistei fenomen unde, alaturi de echipa Mixton Music (Catalin Dascalu…

- Rusia se apropie de Romania, conform unui video care circula pe rețelele de socializare. Primele bombardamente au fost deja filmate la Cernauți. Franța a promis deja ca va susține Republica Moldova și Georgia sa lupte contra Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…