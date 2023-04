Stiri pe aceeasi tema

- Echipele oradene au concurat alaturi de peste 2000 de participanți din alte țari, inclusiv Bulgaria, Cehia, Cipru, Coreea de Sud, Croația, Egipt, Germania, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Malta, Republica Ceha și Ucraina.

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform economedia.ro . Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de vehicule electrice de pasageri…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de vehicule electrice de pasageri…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 16 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un nou concert simfonic. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice a instituției revine Leonard Boga, solista serii fiind, in premiera, pianista Raluca Ouatu. In program: J. Turina – Rapsodia Simfonica op.…

- Estimata la 33,1% din PIB-ul oficial, economia subterana din Bulgaria este cea mai mare din Europa, potrivit unui studiu realizat de Departamentul de politica economica și științifica și Politica pentru calitatea vieții la cererea unei comisii din Parlamentul European, transmite publicația bulgara …

- Avertizarile sunt emise pentru ziua de marți, 28 februarie.- Cod portocaliu de frig in Spania (Cod roșu de ninsori in Palma Mallorca - Masivul Serra de Tramuntana) - Cod roșu de vant pe țarmurile din Croația - Cod portocaliu de vant in sudul Germaniei, Italia - Cod galben de frig in Germania,…

- Echipa Romaniei U16 s-a clasat pe locul patru la turneul final al Tennis Europe Winter Cups by Dunlop, gazduit de orașul Marcq-en-Baroeul, din Franța. Competiția a fost caștigata de Cehia, podiumul fiind completat de Germania și Spania. In spatele echipei Romaniei s-au clasat Ungaria, Marea Britanie,…