Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a distrus complet casa unei batrane din comuna Albești, județul Botoșani. Pompierilor insa nu le-a venit sa creada cand printre obiectele distruse de foc din casa, au gasit o icoana cu Sfanta Maria, aproape intacta. ISU Botosani a precizat ca icoana a fost gasita de pompieri dupa ce au stins…

- Steagul roșu a fost arborat luni dimineața pe litoral, din cauza pericolului de inec. Bate vantul, iar curenții sunt foarte puternici, avertizeaza salvamarii. Un tanar de 23 de ani care a intrat in mare a fost resuscitat de un achipaj SMURD. Din pacate, turiștii nu țin cont de avertizari și intra in…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit tone de carne si alte produse expirate de trei ani, in urma unui amplu control realizat la Costinesti si care a vizat un singur operator economic, care are mai multe puncte de lucru in statiune. Presedintele Autoritatii…

- O noua inregistrare video pe larg distribuita de mass-media rusa arata cum incearca Rusia sa-i atraga pe straini in țara, promițand, printre altele femei frumoase, vodca și gaz ieftin. Jurnalista Fatima Tlis de la VOA News, cea care a descoperit videoclipul de promovare și l-a redistribuit pe Twitter,…

- Cluburile de fițe au gasit noi metode inedite pentru servirea șampaniei. Astfel, roaba cu care le era adusa clienților la mese anul trecut a fost inlocuita cu excavatorul si lopata. Un santier aflat intre doua cluburi de lux din Mamaia a fost transformat in loc de petrecere. Iar lopata, canciocul,…

- Pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanța, se va inchide circulația rutiera, la kilometrul 13+300 de metri, timp de 7 nopți, pentru realizarea imbinarilor intre grinzile marginale și grinzile centrale. Circulația va fi deviata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada…

- Ministerul Apararii Naționale a cerut primariei comunei Corbu sa nu mai emita autorizații de construire „de orice fel sau destinație” in proximitatea cazarmii 3501 Capul Midia, conform presei locale. Armata invoca apropierea de cazarma situata la Capu Midia. Potrivit Dobrogea Live, restricțiile vizeaza…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…