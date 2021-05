A început cea de-a zecea ediție a expoziției World Press Photo în România Dupa un an in care pandemia i-a ținut departe de spațiile publice in care aveau ocazia sa prezinte activitatea UNICEF in Romania și sa atraga noi susținatori ai programelor derulate de organizație in beneficiul copiilor, Fundraiserii UNICEF au reluat activitatea de atragere de fonduri in București. Astfel, de sambata, 8 mai, aceștia ii intampina pe vizitatorii celei de-a zecea ediții a expoziției World Press Photo in Romania, in deplina siguranța pentru toți, in fața intrarii Muzeului Național de Arta al Romaniei, din Strada Știrbei Voda, nr. 1-3. Pentru ca munca UNICEF de a produce schimbari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Expoziția World Press Photo a ajuns și in Romania. Peste 4.300 de fotografii vor fi expuse la București, Cluj și Timișoara. Este cea de-a 64 ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo. Expoziția a ajuns pentru a zecea oara in Romania. Fotografiile expuse la București, Timișoara și…

- Cea de-a 64 ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo va putea fi vizitata și anul acesta, pentru a 10-a oara in Romania, in București, Timișoara și Cluj-Napoca, in perioada mai - iulie 2021. Deschiderea expoziției din București are loc sambata, 8 mai, de la ora 10:00, la…

- Cea de-a 64 ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo va putea fi vizitata și anul acesta, pentru a zecea oara in Romania, la București, Timișoara și Cluj-Napoca, in perioada mai - iulie 2021. In București, deschiderea expoziției are loc sambata, la ora 10.00, la Muzeului Național…

