A început cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului de Film şi Istorii de la Râşnov Cea de-a XIV-a editie a Festivalului de Film si Istorii de la Rasnov, care se concentreaza pe conceptul #Granite / #Borders si isi propune sa raspunda la intrebari si provocari multiple care tin de libertatile individuale si creative cu care societatea actuala se confrunta, s-a deschis sambata la cinematograful „Amza Pellea” din localitate. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis sambata, istoricul Adrian Cioroianu, invitatul special al evenimentului, a punctat cateva aspecte din geopolitica actuala, sustinand ca „in actualul context e limpede ca niste granite se vor schimba”, conform… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

