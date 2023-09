Stiri pe aceeasi tema

- Timp de o luna, intre 28 septembrie și 28 octombrie 2023, la Lugoj vor fi prezenți artiști renumiți din toate arealurile pentru a participa la cea de a opta ediție a Festivalului Internațional „Lugoj Clasic”. Se anunța o luna plina de evenimente dintre cele mai variate și originale,…

- Festivalul, ajuns la a treia ediție, propune in zilele de 8 și 9 septembrie o serie de 10 concerte atractive cu artiști clujeni și din țara, nume consacrate ale folkului sau artiști cu un stil fusion.Florin Chilian, Dinu Olarașu, trupa ”Sunt un frate tanar” cu un concert in memoriam Florian Pittiș pe…

- Luni, 21 august, a inceput a șasea ediție a festivalului bacauan de arta urbana ZIDART – Street Art Festival, intitulata “Less is More”. O ediție manifest care iși propune sa raspunda provocarilor actualului context uman, social și de mediu, cu o ecuație simpla: mai puține lucruri de care nu avem nevoie…

- Proiectul cultural artistic “Seri de Teatru și Muzica la Pontul Euxin”, la a V-a ediție, revine la Constanța cu cinci noua nopți de reprezentații artistice, in perioada 19 august – 3 septembrie, transmit organizatorii intr-un comunicat de presa. Proiectul realizat de Asociația culturala pentru tineri…

- 11-15 august 2023: Festivalul de teatru Roșia Montana ALIVE. Spectacole, concerte, tururi ghidate, ateliere tradiționale și multe alte surprize 11-15 august 2023: Festivalul de teatru Roșia Montana ALIVE. Spectacole, concerte, tururi ghidate, ateliere tradiționale și multe alte surprize Festivalul de…

- 18-21 august: PROGRAMUL „Armonii in Sebeș”, sarbatoarea orașului. Concerte, spectacole, teatru pentru copii, expoziții și activitați sportive, recreative și educative 18-21 august: PROGRAMUL „Armonii in Sebeș”, sarbatoarea orașului. Concerte, spectacole, teatru pentru copii, expoziții și activitați…

- A cincea ediție Neversea a ajuns in ultima zi. Numarul de participanți a fost mai mare decat anul trecut, in ciuda frigului și al ploii, festivalul a avut scene noi, concerte din aproape toate genurile de muzica și demonstrații cu inteligența artificiala. Festivalul a atras in total peste 150 de artiști…

- In perioada 25-28 iulie 2023, Centrul Judetean de Cultura Dambovita va organiza cea de-a VII-a editie a Festivalului de teatru pentru copii „Mimesis Fest”, ce are ca scop promovarea si stimularea artei interpretative si este, totodata, o alternativa de petrecere a vacantei in aer liber. In cadrul festivalului…