A inceput campania „SATE ÎN SIGURANTA” In perioada 30 septembrie – 24 decembrie a.c., la nivelul judetului Timis se desfasoara campania „Sate in siguranta”. Oamenii legii isi propun ca obiectiv al acestei campanii cresterea gradului de siguranta in randul populatiei din mediul rural. Astfel, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, in colaborare cu Oficiul Postal Roman - Posta Romana Timisoara, desfasoara activitati de informare a populatiei din mediul rural cu privire la masurile de prevenire a furturilor si a faptelor savarsite cu violenta, a riscurilor producerii unor infractiuni de acest gen, precum si efectele… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

