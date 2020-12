Stiri pe aceeasi tema

- O infirmiera din Toronto si o octogenara din Quebec au devenit luni primele persoane vaccinate impotriva COVID-19 in Canada, care a inceput o campanie de vaccinare istorica in toata tara, transmite France Presse. Injectia primita de Anita Quidangen intr-un spital din Toronto, transmisa in direct…

- Primele vaccinari au avut loc luni, la Long Island Jewish Medical Center, in Queens, la New York, in cadrul unei campanii de vaccinare in masa din Statele Unite, care deschide un nou capitol in lupta impotriva pandemiei covid-19, soldata in America cu mai multi morti decat in orice alta tara, relateaza…

- Vineri, 11 decembrie, in Statele Unite a fost autorizat in regim de urgența vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva coronavirusului, a anunțat conducerea Agentiei americane a medicamentelor (FDA). “Primul vaccin va fi administrat in mai puțin de 24 de ore”, a anunțat Donald Trump intr-un video transmis pe…

- Marea Britanie incepe campania de imunizare anti-COVID, dupa ce a devenit prima țara occidentala care a aprobat in regim de urgența vaccinul creat de Pfizer/BioNTech. Primele doze au ajuns deja in Regatul Unit și au fost distribuite in spitalele unde s-au creat centre de vaccinare. Primele categorii…

- Cu trei zile inainte de startul campaniei, Marea Britanie a schimbat strategia de vaccinare anti-COVID. In Marea Britanie au ajuns 800.000 de doze de vaccin de la Pfizer si BioNTech. Campania de vaccinare va incepe marți, dar nu medicii vor fi primii imunizati. „Acum au fost mentionate persoanele care…

- „Asa cum a fost recomandat la nivelul UE si de catre OMS a fost elaborat un cadru strategic de organizare a activitatilor de vaccinare impotriva COVID-19, cadru care a stat la baza elaborarii Strategiei de vaccinare in Romania. Fiecare tara, plecand de la un cadru strategic general, si-a dezvoltat propria…

- Un orașel din Québec denumit dupa substanța mortala minata acolo, azbestul, a redus la patru lista de noi nume pe care le ia în considerare pentru a adopta o noua identitate, relateaza The Guardian.Cele patru nume finaliste, alese dintr-o lista de 1.000 de sugestii, includ Phénix…

- A inceput campania de vaccinare antigripala gratuita! Primele 330.000 de doze vor fi livrate medicilor de familie. Campania anuala de vaccinare antigripala gratuita a Ministerului Sanatatii a demarat prin distrubuirea primei tranșe de vaccin la nivel national. Pentru sezonul 2020-2021, Ministerul Sanatatii…