- Desi imunizarea impotriva COVID-19 a inceput doar de doua zile, au si aparut probleme cu vaccinarea in Romania. Din pacate, autoritatile au facut aceasta descoperire abia acum. Vaccinare in Romania. Cu ce probleme se confrunta statul deja Duminica, 27 decembrie 2020, a inceput imunizarea personalului…

- Prima vaccinare anticoronavirus din Romania este transmisa live. Deși zilele trecute se aflase pe surse ca primul vaccinat va fi un infecțioionist de 68 de ani, informația nu s-a confirmat. Prima persoana care va fi vaccinata la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”…

- F. Cițu: Romania va primi saptamanal 140.000 de doze de vaccin anti-Covid Participarea premierului Florin Cîțu la sosirea primului lot de doze de vaccin împotriva COVID-19 la Institutul Cantacuzino, Centrul Național de Depozitare. Foto: gov.ro. Campania de vaccinare începe…

- Campania de vaccinare pentru combaterea infectiilor COVID-19 se va desfasura in trei etape, in Romania fiind organizate aproximativ 900 de centre de vaccinare. In etapa I va fi vaccinat personalul din sistemul medical public si privat si personalul care deserveste activitati critice (de la aparare,…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a fost discutata de specialistii din cadrul Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 cu reprezentantii cultelor religioase. Autoritatile apreciaza ca, fiind o actiune de masa si de maxim interes public, vaccinarea…

- S-a ajuns aproape la finalul pregatirilor pentru campania de vaccinare impotriva COVID-19. Cele mai importante centre de stocare și administrare a vaccinului, au fost stabilite, precum și modul de transport al dozelor care trebuie pastrate la minus 70 de grade Celsius. O simulare va fi facuta de catre…

- Un numar de 352 de centre fixe pentru vaccinarea personalului medical si a celui medico-social, 663 de centre fixe si 78 de centre mobile pentru vaccinarea celorlalte categorii ale populatiei au fost identificate pana in prezent.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, despre elegerile parllamentere și campania electoraa."Mecanismele democratice nu trebuie blocate. Mandatul parlamentarilor se termina pe 20 decembrie. Dupa aceasta data nu mai pot vota decat legi…