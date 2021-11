Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre 3.181 de instalații de iluminat pentru montarea carora Primaria Capitalei a alocat un milion de lei .Primarul General Nicusor Dan a mai precizat ca este posibil sa fie organizate targuri de Craciun dar și evenimente in parcurile din Capitala.

- Bucureștenii care vor sa adopte un cațel o pot face incepand din weekendul 6-7 noiembrie, in fiecare sfarșit de saptamana, in intervalul orar 10:00-13:00, in Parcul Circului, langa Circul Metropolitan Bucuresti. Targul de adopții este organizat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor…

- Primaria Municipiului Chișinau, in parteneriat cu Kaufland Moldova, a desfașurat campania de promovare a imunizarii impotriva COVID-19 - „Un gest mic cu impact mare”. Caravana de vaccinare s-a desfașurat timp de doua weekenduri, in parcarile magazinelor Kaufland din Capitala: 25-26 septembrie 2021,…

- Aproximativ 10.000 de pisici și caini cu stapan din Capitala vor putea fi sterilizați și microcipați gratuit de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), potrivit unui program aprobat miercuri de Consiliul General, informeaza Hotnews. Costurile aferente campaniei de sterilizare…

- Bucureștenii care vor sa adopte un cațel iși pot gasi „patrupedul-pereche” in Parcul Izvor din Capitala in acest weekend, in cadrul unui targ de adopții organizat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

- Primaria Capitalei a fost notificata de avocatii Astra Vagoane Calatori ca firma controlata de Valer Blidar vrea cresterea pretului pentru cele 100 de tramvaie cu 57 de milioane de lei, o suma si mare fata de cea solicitata in mai, cand doreau in plus doar 34 de milioane de lei. Asadar, Primaria Capitalei…