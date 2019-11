Stiri pe aceeasi tema

- Circa 83% dintre romani vor face cumparaturi online de Black Friday, in timp ce 17% vor merge in magazine pentru a cumpara pe loc produsele, reiese dintr-un sondaj Wall-Street.ro, la care au raspuns aproximativ 2000 de persoane.

- Black Friday 2019 este cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului, fiind introdus pentru prima data in Romania de retailerul eMag in 2011, acesta fiind urmat si de alti lideri de pe piata precum Flanco si Altex. Black Friday se situeaza pe locul doi la cautarile pe Google, dupa rezultatele…

- Cea de-a 9 editie a Black Friday a debutat deja la unele magazine, insa punctul culminant va fi pe 15 noiembrie, ziua in care toti marii jucatori din piata, de la IT&C la fashion, home&deco, food, beauty, servicii etc. au anuntat campanii speciale in care reducerile de preturi vor merge pana la 80-90%, releva…

- Comertul romanesc va inregistra, in acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vandute in numai cateva zile si incasari de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, releva datele unei analize a companiei de consultanta Frames, realizata…

- Romanii vor face cumparaturi cu ocazia Black Friday 2019 in valoare de 1,2 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de editia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzactiile online, mai mult cu 25% de la an la an, reiese din estimarile PayU Romania, publicate…

- Astazi, pe o vreme care parca prevesteste vara, nu venirea iernii, primarul Cornel Ionica a dat startul in Piata „Vasile Milea” celei de-a 14-a editii a „Toamnei pitestene”, manifestare dedicata tocmai sarbatoririi recoltelor de peste an. Circa 300 de comercianti si producatori locali si din tara sunt…

- Piața din Romania a fost invadata de produse contrafacute. Acestea poarta etichetele unor firme celebre, dar sunt niște „fake-uri” ordinare vandute la prețuri astronomice. Printre cele mai expuse sunt hainele și incalțamintea. La depozitul de marfuri de contrabanda confiscate de la Vama Giurgiu nu mai…