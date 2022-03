Stiri pe aceeasi tema

- Președintele organizație județene a PNL, George Lazar, anunța ca municipiul Roman va beneficia de o investiție de peste 17 milioane lei, pentru o sala de sport școlara și reabilitarea unei gradinițe. De remarcat este ca se pune accent pe cooperarea in echipa și pe faptul ca fondurile accesate vin din…

- ”ANCPI, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), lanseaza o noua etapa de finantare pentru inregistrarea sistematica a imobilelor* pe sectoare cadastrale**. Astfel, in cadrul Finantarii VIII, cele 2.350 de unitati administrativ-teritoriale…

- Datele privind mai bine de 18.000 de conturi de la banca elvețiana Credit Suisse s-au scurs, iar acestea arata averea ascunsa a unor politicieni corupți, membri ai crimei organizate, implicați in tortura, trafic de droguri și spalare de bani, scrie The Guardian , care a participat, alaturi de alte 47…

- Comandantii rusi au primit ordinele de atac pentru invadarea Ucrainei si acum ar face planurile specifice cu privire la felul in care vor proceda, arata informatii obtinute de serviciile americane, potrivit CBS News. Informatiile obtinute arata ca "ei fac tot ce ar face comandantii americani daca primesc…

- Franța a anunțat tot mai intens sprijinul pe care il ofera pentru aderarea Romaniei in Schengen. Atat ambasada Franței la București, cat și oficiali de rang inalt - cum ar fi ministrul francez de Externe - anunța cu surle și trambițe ca vor Romania in spațiul Schengen. Informațiile trebuie privite…

- Actualul edil nu a prezentat o propunere de modificare a prețului gigacaloriei in Consiliul General, susține Gabriela Firea, președintele PSD București. Mai mult, aceasta susține ca Termoenergetica se confrunta cu grave probele dupa ce nu ar fi incasat mai mult de 210 milioane de lei de la Primaria…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei doreste sa incheie, in luna februarie a acestui an, etapa eligibilitatii proiectelor din cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny", a anuntat, marti, ministrul Cseke Attila. "Pe 'Anghel Saligny' suntem in perioada…