A început BAC-ul 2023, sesiunea de toamnă Sesiunea de toamna a Bacalaureatului din acest an a inceput, in aceasta dimineața. Toți elevii care nu au promovat in sesiunea din vara au acum a doua șansa sa treaca examenul de maturitate. In aceasta dimineața, elevii inscriși in actuala sesiune de bacalaureat au inceput sa dea probele de competențe, care se desfașoara in perioada 7-11 august. Acestea vor fi echivalate cu mediile din liceu la Limba romana, limbi straine și Tehnologia Informației. Probele scrise incep abia din 16 august. Rezultatele parțiale din sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat 2023 se vor afișa la data de 25 august,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

