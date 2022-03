Stiri pe aceeasi tema

Verzii suceveni vin cu o propunere catre autoritațile romane in contextul crizei din Ucraina și anume amenajarea de locuri pentru refugiați in centrele pentru informare și documentare turistica din țara. "De asemenea, noi, verzii suceveni, cerem guvernului sa amenajeze in cladirile nefolosite, dar funcționale…

Peste 1.000 de refugiati de origine azera din Ucraina au sosit in gara Cristesti din judetul Iasi, urmand sa fie imbarcati intr-un tren pentru a ajunge la Bucuresti, a anuntat, joi, Ministerul Transporturilor.

- Militarii Batalionului 22 de menținere a pacii „Caști Albastre” au acordat suport la amenajarea centrului de plasament pentru refugiați, deschis la I.S. „Manejul de altletica ușoara” mun. Chișinau. Potrivit comandantului Batalionului 22, pacificatorii au ajutat la amenajarea a 500 de paturi pliante,…

Primaria Capitalei a strans 7 tone de ajutoare in urma donatiilor facute de bucuresteni, iar pana in prezent 710 refugiati au primit diverse forme de asistenta, transmite primarul general, Nicusor Dan.

Cinci tone de produse donate de bucuresteni la cele doua sedii ale magazinului caritabil SocialXchange al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 6 se indreapta spre tabara de refugiati din Sighetu Marmatiei, potrivit unui comunicat al autoritatii locale transmis,…

- Un barbat din judetul Salaj ofera cazare gratuita pentru o familie de refugiati. Domnul Mihaita Sana locuieste la Baia Mare, iar casa din Tihau, comuna Surduc este mostenire de la parinti. Casa are doua camere, centrala termica, 1 baie, living cu bucatarie, grajd cu sura, beci, casuța de vara, gradina…

Președintele Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop, critica atitudinea președintelui Romaniei in criza ucraineana. Danuț Pop se arata revoltat de faptul ca Iohannis a programat ședința CSAT abia saptamana viitoare.

Necajiți de razboi și greutați, mii de ucrainenii au venit in Republica Moldova in speranța de a gasi un refugiu, insa unii au decis sa faca bani pe seama razboiului.