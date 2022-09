Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Turda a anunțat ca acest weekend este rezervat celui mai frumos festival al toamnei, AgroFest, ediția a IV-a. La fel ca și in anii precedenți, AgroFest va avea loc in Parcul Central din Turda și va aduce cu sine bogațiile toamnei, produse agricole, bucate ardelenești, jocuri populare,…

- Lumea voleiului este din nou in doliu! Doru Ghimeș, fost component al echipelor Arcada Galați, Dinamo, Știința Bacau, ”U” Cluj, CSM Campia Turzii, Tomis Constanța sau TuB Bocholt (Germania), acolo unde a jucat pana in aceasta vara pe postul care l-a consacrat, cel de libero a murit la doar 39 de ani.…

- Sambata și duminica, 24 – 25 septembrie, va invitam in Parcul Central pentru a ne bucura impreuna de bogațiile toamnei alaturi de artiști indragiți, ansambluri folclorice, meșteșugari și producatori agricoli. Nu vor lipsi preparatele culinare ardelenești care vor fi pe gustul tuturor participanților.…

- Primaria Municipiului Turda a anunțat ca acest weekend este rezervat celui mai frumos festival al toamnei, Agrofest, ediția a IV-a. La fel ca și in anii precedenți, Agrofest va avea loc in Parcul Central din Turda și va aduce cu sine bogațiile toamnei, produse agricole, bucate ardelenești, jocuri populare,…

- Noaptea trecuta, polițiștii rutieri clujeni, sprijiniți de polițiști rutieri ai Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai altor inspectorate de poliție județene din țara au desfașurat o acțiune cu efective marite pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool…

- Comuna Calarași se dezvolta, in momentul de fața se afla in stadiu de implementare o serie de proiecte, altele așteapta finanțare pentru a fi puse in aplicare. Saptamana trecuta a fost finalizat proiectul de extindere și modernizare a rețelelor de apa și canalizare la Bogata, un proiect finanțat din…

- Asociația Artiștilor Plastici din Campia Turzii organizeaza sambata, 23 iulie 2022, o noua expoziție de arte vizuale „Duet: Gastronomie și Arta”. Evenimentul va avea loc in sala de ședințe a Palatului Cultural „Ionel Floașiu” din Campia Turzii, incepand cu ora 18:00. Vor expune: Avenian Karina Baldogi…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati sa intervina la 22 de cazuri in ultima zi. Au fost apeluri și de la Cluj. „O noua zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul…