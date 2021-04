Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 31 martie, pana la ora 4.00, in Baia Mare, pe fara apa Str. Mihai Eminescu (partea dreapta intre str. Reconstrucției și str. Muncii), din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 17 martie, pana la ora 15.00, in Baia Mare pe str. Victoriei (intre str. Aurel Vlaicu și bd. Independenței), din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea…

- Consiliul local al Municipiului Targu Mures, intrunit vineri, 12 martie, in sedinta extraordinara, a aprobat proiectul privind demararea, de catre Municipiul Targu Mureș, a procedurilor necesare incheierii unor contracte de prestari servicii privind recoltarea și/ sau relocarea exemplarelor din speciile…

- Prin proiectul internațional Social Innovation Relay (SIR) și un parteneriat educațional de 7 ani, NN și Junior Achievement susțin elevii de liceu in dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților practice conexe antreprenoriatului și inovarii sociale. In perioada 2014-2020, proiectul a implicat in activitați…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara, in Mures si Brasov, in cadrul unui dosar penal in care sunt vizate achizitii fictive de bunuri si servicii in domeniul constructiilor, pentru cresterea…

- Actiunea ar putea incepe chiar saptamana aceasta. Pentru programare, fiecare inspectorat scolar judetean si fiecare universitate vor trebui sa furnizeze cat mai repede catre Directiile de Sanatate Publica listele nominale cu personalul care doreste sa se vaccineze in centrele dedicate, a explicat coordonatorul…

- Campania Asociației ECOTIC, "Fii la tine-n țara la fel ca afara!", este realizata in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și se afla la a trei a ediție. Acțiunea are trei componente: de promovare a colectarii, de schimbare a echipamentelor vechi la cumpararea celor noi și de predare…

- Muzeul Județean Maramureș de Etnografie și Arta Populara Maramureș in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș organizeaza evenimentul online ”Marțișor meșteșugit / La muzeu a poposit!”. Acțiunea se va desfașura sub forma unui atelier virtual de marțișoare și povești și se adreseaza copiilor intre…