Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat sambata ca razboiul impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza va fi ”lung si dificil”, relateaza AFP. ”Razboiul din Fisia gaza va fi lung si dificil, iar noi suntem pregatiti”, avertizeaza Benjamin Netanyahu intr-o conferinta de presa, la Tel Aviv. #BreakingNews #FreePalestine #غزة_الآن #starlinkforgaza #NATO Prime Minister Benjamin Netanyahu says the Gaza war will be "long and difficult" as Israel steps up air attacks and "expands activities to the second stage" pic.twitter.com/fF2Uad4KJf — Adv kashif kamran khan (@kashifk48)…