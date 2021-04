Stiri pe aceeasi tema

- Salvatore Scumace, 67 de ani, este numit de presa din Italia ”Regele absenților”. Barbatul, angajat la spitalul Pugliese Ciaccio din Catanzaro, a lipsit de la serviciu timp de 15 ani, dar a continuat sa primeasca salariu lunar, in total 538.000 de euro, relateaza The Guardian. Barbatul, care nu a mai…

- Peste o jumatate de milion de doze de vaccin Pfizer ajung ASTAZI in Romania. Unde vor fi distribuite Mai multe doze de vaccin Pfizer BioNTech vor ajunge luni in Romania, acestea urmand sa fie livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, a informat Comitetul National…

- Somajul creste considerabil in Romania si ajunge la 5,6% din populatia apta de munca, anunta Institutul National de Statistica. Aproape jumatate de milion de romani nu au un loc de munca in momentul de fața. Pe langa acest lucru, avem judete unde numarul celor care traiesc din ajutor social este urias.…

- Franta a vaccinat in ultimele doua zile aproape jumatate de milion de persoane, in campanie de vaccinare anti-COVID: sambata au fost facute 220.000 de doze, iar vineri alte 250.000, a informat ministrul sanatatii Olivier Veran, transmite digi24.ro.

- Peste 90.000 de romani au aplicat in ultima luna pentru locurile de munca oferite prin intermediul platformei BestJobs, in total fiind inregistrate peste 511.000 de aplicari. Cele mai multe joburi oferite de angajatori sunt in domeniile IT&C, telecom, vanzari, financiar-contabilitate, inginerie, management…

- Joe Biden estimeaza ca bilantul epidemiei covid-19 in Statele Unite probabil va depasi 500.000 de morti in februarie, evocand o batatie viitoare dificila si a emis un decret prin care impune o carantina pasagerilor zborurilor internationale, relateaza Reuters.