A încălcat ordinul de restricție și a primit… control judiciar! UPS!… Un barbat din Barlad, cercetat pentru incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Reclamat de mama sa ca a incalcat ordinul de protecție, procurorul de caz a dispus, dupa audieri, ca acesta sa fie plasat sub control judiciar. Asta ca sa-i fie invațatura de minte Articolul A incalcat ordinul de restricție și a primit… control judiciar! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ATENTIE LA TRICHINELOZA! Inspectorii DSVSA VASLUI au efectuat in perioada 4 – 14 decembrie, un numar total de 108 controale la urmatoarele tipuri de unitati: 2 abatoare de porcine si bovine, 2 abatoare de pasari, 3 unitati de transare si procesare carne, o unitate procesare miere, o unitate procesare…

- VOT… Spre surprinderea membrilor unei secții de votare din Barlad, aici s-a prezentat la vot candidatul pentru Sena al PMP Vaslui, Romulus Doru Buhaiescu, președintele PMP . Acesta a dorit sa-și exprime dreptul la vot la Barlad deși el este din Vaslui. La ieșirea de la urne acesta a facut o scurta…

- PEDEAPSA… Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Vaslui au retinut un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna Garceni, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie. Desi printr-un ordin de protectie emis de judecatori i se interzicea sa se…

- UPDATE: Potrivit informațiilor de la fața locului, se pare ca in accident au fost implicate trei autovehicule, o camioneta, un microbuz de transport persoane și un TIR. Martorii ne-au declarat ca evenimentul rutier s-a produs dupa ce camioneta nu a pastrat distanța regulamentara și a intrat in spatele…

- Germina Nagat, membru in Colegiul CNSAS, vorbeste intr-un interviu acordat Ziare.com despre arhitectura ororii sistemului de supraveghere totala a populatiei inainte de 1989, elevi racolati de Securitate cu angajamente semnate fara stirea parintilor, precum si despre colaboratorii fostului regim opresiv…

- CONTROALE… In ultimile zile, prin implicarea unui numar de 10 inspectori de munca, I.T.M Vaslui a desfasurat o ampla actiune de control la angajatorii care desfasoara activitati comerciale, restaurante, baruri, piete agroalimentare si de alimentatie publica in principalele centre comerciale din Vaslui,…

- CERERE… Fiul grefierei de la Judecatoria Barlad, Eduard Stefan Ciocoiu, a fost prins dupa cinci zile de cautari de la comiterea infractiunii si bagat direct dupa gratii. Ajuns in arest preventiv, Ciocoiu a contestat la Tribunalul Vaslui si a cerut plasarea sa in arest la domiciliu. dupa ce magistratii…

- GHINION… Azi noapte a avut loc in Barlad, un accident rutier produs pe strada Republicii, ieșirea spre Vaslui. In accident au fost implicate doua autoturisme care rulau in același sens și patru persoane. Au rezultat doua victime ranite mai grav și alte doua care prezentau rani superficiale. O singura…