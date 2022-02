Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 31 din 3 februarie 2022 BULETIN DE PRESA A incalcat masura arestului la domiciliu si a fost retinut de politistii de la Supravegheri Judiciare La data de 2 februarie a.c., in urma verificarilor efectuate, politistii Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- La data de 31 ianuarie 2022, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri au depistat și reținut un tanar, de 27 de ani, din Blaj, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Blaj.Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse…

- Un tanar de 27 de ani din municipiul resedinta, dat in urmarire internationala de autoritatile finlandeze pentru savarsirea mai multor infractiuni in urma carora ar fi cauzat un prejudiciu de 25.000 de euro, a fost retinut de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, au informat, luni, reprezentantii…

- La data de 2 decembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, impreuna cu polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut un tanar, de 18 de ani din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei…

- Ieri, 23 noiembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au identificat și reținut un barbat, de 32 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile, emis de Judecatoria…

- Pentru un barbat in varsta de 44 de ani, Judecatoria Mangalia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 9 luni de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Acesta…

- Ieri, 16 noiembrie, polițiștii Secției 6 Sarasau au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 43 de ani din Rona de Sus. Este vorba despre același barbat fața de care saptamana trecuta polițiștii au mai luat o data masura reținerii pentru 24 de ore, ulterior procurorul din cadrul Parchetului…

- Un barbat de 36 de ani acuzat de jaf organizat sau armat pe teritoriul Olandei a fost retinut de politistii din Botosani, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, prin activitatea sa infractionala, barbatul…