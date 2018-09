Stiri pe aceeasi tema

- Caz INCREDIBIL! O femeie și-a impușcat mortal soțul in fața celor trei copii! Ea spune ca-l batea pe barbat ”de …”foto O femeie in varsta de 31 de ani, și-a impușcat soțul mortal in fața celor trei copii minori. Kayla Giles din SUA este in varsta de 31 de ani, era desparțita de Thomas Couttee, barbatul…

- Cumplitul accident in care o fata in varsta de 13 ani a fost accidentata mortal pe trecerea de pietoni, la Ilisesti, pe 31 iulie, de un BMW condus de Valerian Solovastru, directorul tehnic al Directiei Silvice Suceava si fost director al Regiei Nationale a Padurilor, a fost surprins cat se poate de…

- Primul meci amical al nou-promovatei in Liga a II-a, Petrolul, din mandatul lui Leo Grozavu, antrenorul principal instalat vara aceasta, s-a desfașurat pe fosta arena Conpet, la Strejnicu, cu doua zile inaintea deplasarii in cantonamentul din Slovenia. A fost 2-0 pentru „lupi”, dupa un autogol al capitanului…

- O politista din localitatea Balesti, judetul Gorj, si-a impuscat mortal mama si copilul de sase luni cu arma sotului sau, politist si el, apoi s-a sinucis. Descoperirea a fost facuta de sotul femeii.

- Cu doar cateva ore inainte ca docila lui Dragnea sa depașeasca triumfal și ultima frontiera a prostiei umane, indemandu-ne sa ne „anexam pe prevenție”, pușcariabilul Darius Valcov, eminența cacanie a guvernarii Cacana, și-a luat fața aia de milog și a facut apel la conștiința creștineasca a romanilor.…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, Emanuel Mitric, om de afaceri și consilier local din partea PMP la Radauți, a murit intr-un accident rutier extrem de violent care a avut loc ieri, la Sarca, pe drumul național care leaga Suceava de Iași, cunoscut de soferi si ca drumul mortii, din cauza numarului ...

- O fetita in varsta de 6 ani a murit, sambata, dupa ce a fost spulberata de o masina condusa de un consilier local din Corbii Mari. Oamenii legii au stabilit ca barbatul era baut. Medicii de la ambulanta au ajuns de urgenta la fata locului, dar nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe micuta.