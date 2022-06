Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru Cristina, o romanca stabilita de mai mulți ani in Italia. Din nefericire, femeia a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia. Principalii suspecți in acest caz sunt partenerul de viața al femeii, dar și colega de apartament a acesteia. Sa fi fost crima sau accident?!

- O fetița romanca, in varsta de cinci ani, se zbate intre viața și moarte, dupa ce a fost spulberata de un autoturism. Mama ei nu a scapat-o din ochi, a supravegheat-o, insa, la un moment dat, cea mica a fugit din mana mamei ei și a mers direct pe șosea. Șoferul nu a putut sa o evite. Iata cum se simte…

- O crima halucinanta, ale carei detalii cutremuratoare nu au fost clarificate inca, a indoliat Italia. Psihiatrul Filomena Galeone a avut parte de un sfarsit tragic, fiind ucisa cu 30 de lovituri de cutit de tanarul de 17 ani caruia ii devenise mama adoptiva. Incidentul sangeros s-a petrecut in noaptea…

- Cinci persoane au fost gasite moarte in urma prabusirii unui elicopter in Italia, iar doi dintre pasageri raman disparuti, au anuntat, sambata, salvamontistii, a relatat agentia de presa Ansa, citata de Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorii spun ca aplicarea masurii de arest este necesara pentru ca sunt riscuri „care pot fi probate”. „Rezultatul perchezițiilor confirma ca dumnealui intenționa sa plece peste hotarele țari”, au declarat aceștia in fața presei. Intrebați daca au fost gasite bilete raspunsul procurorilor este -…

- Familia unei romance care lucra in Italia ca ingrijitoare solicita angajatorului suma de 1,2 milioane de euro pentru ca femeia s-a infectat anul trecut cu Covid si a murit. Cazul se judeca la Tribunalul Muncii din Ravenna si i-a impartit deja in doua pe italieni.

- Peste 40 de persoane au fost gasite moarte sub daramaturile cladirilor distruse in urma atacurilor armatei ruse din orasul ucrainean Borodianka, a declarat, pentru AGERPRES, primarul localitatii, Gheorghi Ierko. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…