Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un raport de la Casa Alba, Biden s-a pronunțat in favoarea unui armistițiu intre Israel și grupul Hamas care controleaza Fașia Gaza. Aceasta a fost prima mențiune a incetarii focului in declarațiile oficiale ale SUA de la inceputul escaladarii conflictului in luna mai, transmite bbc.com.

- Duminica, ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a declarat ca miscarea palestiniana Hamas ar fi premeditat un razboi cu Israelul in scopul preluarii puterii in Cisiordania. Erdan a facut declaratia in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate privind Orientul Mijlociu.

- Egiptul a deschis, sambata, granita sa terestra cu Gaza si a trimis zece ambulante in enclava palestiniana pentru a evacua si trata in spitalele sale palestinieni raniti in urma bombardamentelor israeliene, potrivit Reuters. Ambulanțele au intrat in Gaza la trecerea Rafah, care altfel este inchisa timp…

- "In prezent, unitațile aeriene și terestre ale IDF ataca Fișia Gaza", se spune intr-o declarație a militarilor. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca operațiunea din Fașia Gaza va continua "atita timp cit va fi nevoie". {{520978}} "Am spus ca Hamas ne va plati un preț foarte mare.…

- Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost invitat la Antena 3 si a discutat despre situatia din Gaza si Israel. Acesta spune ca Israelul nu vrea sa cucereasca Fasia Gaza si ca va continua sa loveasca populatia palestiniana pana cand Hamas „va ruga” aramta israeliana…

- Israelul isi va 'intensifica' atacurile impotriva Hamas, a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP, citat de agerpres. 'Incepand…

- Israelul isi va 'intensifica' atacurile impotriva Hamas, a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP. 'Incepand de…

- Israelul nu va „coopera” cu Curtea Penala Internaționala (CPI) într-o ancheta asupra presupuselor crime de razboi din teritoriile palestiniene, a declarat joi biroul primului ministru Benjamin Netanyahu, potrivit AFP.„Israelul a decis sa nu coopereze cu CPI” considerând…