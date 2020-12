Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a confirmat joi incheierea unui acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, postand pe Twitter mesajul "S-a ajuns la un acord", insotit de o fotografie cu el exultand, cu degetele mari ridicate in semn de victorie, relateaza AFP si Reuters. The deal is…

- Negocierile comerciale intre Londra si Bruxelles continuau joi, dupa o noapte de discutii, intarziiind anuntarea unui acord post-Brexit istoric in Ajunul Craciunului si cu o saptamana inainte de divortul definitiv intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedinta…

- Un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana ramâne scenariul „cel mai probabil”, a avertizat duminica premierul britanic Boris Johnson, la scurt timp dupa ce UE si Londra si-au anuntat decizia de a continua aceste negocieri, relateaza AFP, DPA si Reuters, citeaza…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Ieri, Marea Britanie și Japonia au semnat, oficial, acordul comercial, primul de acest fel incheiat de Regatul Unit dupa Brexit, in timp ce negocierile cu partenerii din Uniunea Europeana sunt in continuare blocate, a transmis Agentia Reuters, preluata de Hotnews. „Cat de potrivit este sa fim in taramul…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…