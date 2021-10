A ieșit din afacerea cu pește! Bodo de la Proconsul a dat taverna sa grecească și s-a mutat la țară Viața lui Bogdan ”Bodo” Marin s-a schimbat radical dupa infactul pe care l-a suferit anul anul trecut. Solistul trupei Proconsul a ieșit din afaceri- este vorba de restaurantul sau-, s-a mutat la țara și se ocupa de o gradinița pe care a construit-o și amenajat-o singur. Taverna greceasca și pescareasca unde Bodo era coacționar și-a inchis porțile la inceputul pandemiei, intr-o perioada in care, seara de seara, toate mesele erau pline. De atunci, nu a mai fost redeschisa, aceasta ramanand in administrarea fostului sau asociat care continua sa mearga pe livrari la domiciliu, dat fiind incertitudinea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

