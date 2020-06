Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu COVID–19 . Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate și externate. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 320 de noi cazuri de imbolnavire. Este cea mai ridicata…

- Fericiții episcopi martiri au fost sarbatoriți la biserica Sfanta Maria din Baia Mare printr-o seara de rugaciune (luni, 1 iunie) și celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești, in ziua de 2 iunie. Se implinește un an de cand Papa Francisc i-a beatificat, la Blaj, pe cei 7 episcopi martiri, morți in inchisorile…

- Ministrul Sanatatii a anunțat ca Romania a inregistrat duminica, cel mai mic numar de cazuri de infectare cu coronavirus, precizand ca suntem pe o panta descendenta a imbolnavirilor. Totodata, este si ziua cu cel mai scazut numar de cazuri in terapie intensiva, precizand ca suntem pe o panta descendenta…

- 4.547 pacienți cu coronavirus s-au vindecat in Romania, de la inceputul epidemiei. Dintre aceștia, 219 de pacienți s-au vindecat doar in ultimele 24 de ore, se arata in buletinul de presa din 2 mai al Grupului de Comunicare Strategica. La ATI, in acest moment, sunt internați 265 de pacienți. In carantina…

- 303 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost raportate, astazi, in Romania, de Grupul de Comunicare Strategica. Bilantul imbolnavirilor ajunge, astfel, la 11.339, plasand tara noastra pe locul 2 in Europa Centrala si de Est, dupa Polonia, ca numar de imbolnaviri. 631 de romani au murit pana…

- Primarul municipiului Tarnaveni, Sorin Megheșan, a anunțat in urma cu puțin timp, in mod transparent așa cum consideram ca ar trebui sa se procedeze peste tot, un nou caz confirmat pozitiv COVID-19 la o persoana din localitate. “Va informez ca, in municipiul Tarnaveni a fost depistat un al doilea caz…

- De luni, școala se muta in online, deși nici profesorii, nici elevii nu au fost pregatiți pentru aceasta schimbare. Mai mult de jumatate din elevii Romaniei nu au tableta, laptop sau acces la Internet, iar multe cadre didactice se intreaba cum vor folosi platformele online de predare. In era Internetului,…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in contextul Anului omagial 2020 „al pastorației parinților și copiilor”, Departamentul Comunicații media-online, lanseaza Proiectul Eparhial „Uniți in Inviere, prin cantare!”. Urmand indemnul Ierarhului nostru…