A gestionat perfect Sibiu 2007, se minuneaza de Timisoara 2021. Constantin Chiriac: Daca va divizati, pierdeti o mare sansa

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul depus de cei de la Sibiu pentru titlul de Capitala Culturala Europeana l-a avut in functia de presedinte pe primarul de atunci al orasului, Klaus Iohannis. Ei bine, totul a mers cum trebuie si, in 2007, orasul ardelean a fost centrul cultural al continentului. La Timisoara,…

- Este vorba de un concurs cu premii, ce incurajeaza mișcarea, sub deviza „Bucurie in Mișcare” – BIM, concurs la care vor participa mai multe orașe din țara intre care și Arad. Pe scurt, provocarea competiției este sa postați o imagine sau un clip pe profilul personal de Facebook sau…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara, Centrul Romano-German de Pregatire si Perfectionare Profesionala in Domeniul Agriculturii Voiteg si Colegiul de Silvicultura și Agricultura “Casa Verde” din Timișoara au semnat un parteneriat…

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a declarat luni, intrebat cum vede faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior timisoreana, ca toti cei care au experienta in domeniul securitatii…

- Biletele la editia din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) vor fi cu cinci lei mai scumpe fata de editia de anul trecut, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, presedintele festivalului, actorul Constantin Chiriac. "Este o corectie pe care am facut-o.…

- Județul Timiș va fi prezent cu un stand la Targul de Turism al Romaniei care se va desfașura la București. Evenimentul va avea loc la Romexpo, intre 22 și 25 februarie, iar reprezentanții Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in Timiș, impreuna cu reprezentanții stațiunii Buziaș…

- Cea mai scumpa vacanta de anul trecut, un revelion in Maldive, a fost cumparata de un cuplu de romani de la agentia dintr-un mall din Baneasa si a costat 84.000 de euro. "In medie, o familie de romani aloca pentru o vacanta suma de 1.500 euro. Astfel, turistii din Moldova cheltuiesc, in medie,…

- Zeci de mii de persoane au protestat sâmbata la București împotriva legilor justiției dar și a recentelor modificari la codul fiscal și remanierii de guvern de saptamâna trecuta. Ca și în 2017, protestul a fost organizat, în cea mai mare parte, pe rețelele de…