- A aparut reacția lui Adi Mutu, dupa ce fanii Rapidului i-au cerut demisia. Mutu a vorbit la finalul meciului Universitatea Craiova – Rapid, scor 3-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa „Briliantului” a cedat in Banie și a ramas pe locul 5 in clasament. Trece prin cel mai dificil moment…

- Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, a avut un discurs dur dupa infrangerea cu Sepsi, 0-2. Omul de afaceri spune ca antrenorul Adrian Mutu nu este in pericol sa fie demis, dar ca s-ar putea lua masuri in privința jucatorilor care nu dau randamentul dorit. Victor Angelescu, ultimatum pentru…

- Dupa Sepsi – Rapid 2-0, Dan Alexa a analizat situația de echipa alb-vișinie și a gasit una dintre problemele principale al formației antrenate de Adrian Mutu. Fost jucator și antrenor in Giulești, Dan Alexa spune ca transferurile realizate in acest sezon de Rapid nu au dat randamentul așteptat, cel…

- Tavi Popescu (20 de ani, extrema stanga) n-a știut ce sa faca cu banderola de capitan in finalul meciului UTA - FCSB 3-1. In minutul 90, adica dupa inlocuirea lui Adrian Șut, banderola a ajuns la Tavi Popescu, via Deian Sorescu. „Decarul” roș-albaștrilor a fost total derutat de moment și nu știa ce…

- Și Florin Prunea l-a gasit vinovat pe Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, pentru infrangerea cu Hermannstadt, 0-1. Dupa Basarab Panduru, și fostul portar considera ca tehnicianul giuleștenilor este principalul vinovat pentru eșec. In plus, Florin Prunea a criticat și folosirea mijlocașul Hervin Ongenda,…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu FC Argeș, scor 2-1, și incheie etapa cu numarul 27 din SuperLiga pe podium. Florin Raducioiu i-a transmis lui Gigi Becali sa nu mai iroseasca aptitudinile lui Deian Sorescu in postul de fundaș dreapta. Sorescu a inceput disputa de la Pitești ca aparator dreapta. Urcat…

- Robert Nița, fostul jucator al Rapidului, a criticat decizia lui Gigi Becali de a-l scoate pe Iulian Cristea din centrul apararii și inlocuirea lui cu Dawa. „Va fi o greșeala foarte mare. Uite cum arata ultimele jocuri cand revine Cristea dupa accidentare și sa vedem lucrurile in ansamblul lor. Cristea…