A gasit o gramada de lemne si frunze care MISCA! Descoperirea socanta a unui barbat: „E un miracol!”

- Mister total in cazul unui barbat gasit mort in Milano cu o biblie in limba romana in buzunar. Omul a fost gasit spanzurat, iar intr-unul dintre buzunare avea o biblie scrisa in limba romana. Criminaliștii presupun ca este vorba despre un cetațean de origine romana, insa nu au suficiente date pentru…

- Un barbat de 46 de ani din Murfatlar, judetul Constanta, si-a ucis sotia, injunghiind-o de mai multe ori in gat, dupa care a sesizat Politia. Cei doi erau in divort. (Reduceri mari la jocuri PC) ”Este vorba despre un barbat de 46 de ani, din Murfatlar. Si-a injunghiat soția cu mai multe lovituri de…

- Scene șocante la Cernica, in județul Ilfov! Un tanar și-a ucis cumnatul, apoi a fugit de la locul crimei. Totul ar fi pornit de la un conflict spontan, dupa ce cei doi au consumat bauturi alcoolice. Tanarul și cumnatul sau de 37 de ani au baut impreuna. La un moment dat, intre cei doi a […] The post…

- Ceva ieșit din comun in București! S-a intamplat pe o strada din București, unde un barbat bate o femeie. O lovește cu pumnii și cu picioarele, pana aproape leșina. Niciunul dintre trecatori nu a intervenit. Scenele de violența au fost inregistrate de o camera de supreveghere de pe Bulevardul Regina…

- Fericit la culme ca urmeaza sa se casatoreasca, un barbat care ”sarbatorea” ultimele ca celibatar și-a facut un selfie care l-a dat de gol ca gonea cu mașina pe un drum public. Polițiștii au fost pe faza! Un barbat și-a publicat un selfie pe contul sau de socializare și a reușit sa puna Poliția pe…

- Politia din Canada a declarat ca ramasitele unui barbat au fost gasite in spatele unui perete de la o toaleta dintr-un mall, luni dimineata, scrie BBC. Descoperirea a fost facuta de un instalator...

- Descoperire șocanta facuta de proprietarul unei garsoniere din Gorj, pe care tocmai o cumparase. In baie, sub cada, a gasit fragmente osoase, care par a proveni din scheletul unui copil. Povestea stranie nu se oprește aici.

- Un barbat din comuna damboviteana Sotanga a facut o descoperire socanta, chiar la el in curte. Pe cand sapa un sant pentru canalizare, omul a dat peste ramasitele unei persoane decedate. Proprietarul a anuntat Politia care efectueaza cercetari.