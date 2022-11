Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, duminica seara, la Digi Sport, ca FCSB, invinsa de Universitatea Craiova cu scorul de 2-1, lupta la ora actuala cu echipe ca UTA, Petrolul sau Sepsi, nu cu CFR Cluj sau Craiova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Universitatea Craiova a pierdut meciul contra celor de la CFR Cluj, scor 0-2, in etapa a zecea din Liga 1, iar situația din clasament nu este deloc buna. La finalul partidei, Alexandru Crețu a declarat ca autogolul lui Gaman i-a demoralizat pe elevii lui Radoi. Fotbalistul a transmis ca jucatorii Universitații…

- CFR Cluj - CS Universitatea Craiova 2-0 | Mirel Radoi, antrenorul oltenilor, a „ințepat” la final strategia de joc a adversarilor și a criticat maniera de arbitraj a lui Andrei Chivulete, fara sa indice insa vreo posibila greșeala a „centralului” din București. „Sunt suparat și pentru rezultat, dar…

- Universitatea Craiova se pregatește de un nou meci tare in Liga 1, in etapa a 10-a. Formația din Banie, aflata cu un moral excelent dupa revenirea spectaculoasa din duelul cu Farul, se va duela duminica cu CFR Cluj, campioana Romaniei, chiar in Gruia. Disputa este programata la ora 21.30. In cadrul…

- Mirel Radoi (41 de ani) a vorbit la superlativ despre Gica Hagi (57 de ani), inaintea meciului CS Universitatea Craiova - Farul, din runda cu numarul 9 a Ligii 1. CS Universitatea Craiova - Farul se joaca luni, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro Farul este lider in Liga 1, 18 puncte stranse in 6 runde,…

- CS Universitatea Craiova negociaza transferul portarului lituanian Giedrius Arlauskis (34 de ani). Fost campion cu Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj, Arlauskis este liber de contract de un an, de cand a plecat de la CFR Cluj, iar acum ar putea reveni in Liga 1. Universitatea Craiova il vrea pe Giedrius…

- Dan Petrescu (54 de ani) s-a calificat cu CFR Cluj in play-off-ul Conference League, alaturi de Mirel Radoi (41 de ani) și Nicolae Dica (42 de ani), antrenorii de la Universitatea Craiova și FCSB.

- Gigi Becali a analizat posibila numire a lui Mirel Radoi, pe banca tehnica a gruparii CS Universitatea Craiova, in locul lui Laszlo Balint. „Daca are curajul asta Radoi, bravo lui! Eu, daca era in locul lui, spuneam ‘vin vineri dimineata la antrenament’. Adica dupa meci. Pai, la noi, Dica a avut curajul…