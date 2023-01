A furat un scuter electric lăsat de proprietar pe trotuar, în fața locuinței. Tânăr din Blaj, REȚINUT de polițiști A furat un scuter electric lasat de proprietar pe trotuar, in fața locuinței. Tanar din Blaj, REȚINUT de polițiști Un tanar din Blaj a fost reținut dupa ce ar fi sustras un scuter electric. Polițiștii au recuperat scuterul și l-au restituit pagubitului. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 ianuarie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au identificat un tanar de 20 de ani, din Blaj, ca persoana banuita de […] Citește A furat un scuter electric lasat de proprietar pe trotuar, in fața locuinței. Tanar din Blaj, REȚINUT de polițiști in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

