A furat sticle cu alcool din magazinul unei stații de carburanți din Cugir. Tânăr reținut de polițiști A furat sticle cu alcool din magazinul unei stații de carburanți din Cugir. Tanar reținut de polițiști Un tanar din Cugir a fost reținut de polițiști, dupa ce furat bauturi alcoolice din magazinul unei stații de carburanți din oraș. Potrivit IPJ Alba, joi, 9 decembrie, polițiștii din Cugir au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 20 de ani din Cugir, care este banuit de savarșirea unui furt. In […] Citește A furat sticle cu alcool din magazinul unei stații de carburanți din Cugir. Tanar reținut de polițiști in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 20 de ani, din Cugir, reținut pentru furt: Ar fi sustras bauturi alcoolice din magazinul unei stații de carburanți Tanar de 20 de ani, din Cugir, reținut pentru furt: Ar fi sustras bauturi alcoolice din magazinul unei stații de carburanți Un tanar din Cugir a fost reținut de polițiști. Acesta…

- La data de 9 decembrie 2021, polițiștii din Cugir au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 20 de ani, din Cugir, care este banuit de savarșirea unui furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 12 noiembrie 2021, in jurul orei 17.40, profitand de neatenția angajaților,…

- Un tanar din Ciceu Giurgești a fost reținut, luni, de polițiști dupa ce a fost identificat ca fiind autorul unui furt comis duminica din locuința unui consatean. Cu mai bine de o saptamana, casa pagubitului a mai fost ținta unui hoț, fara succes insa, oamenii legii luand in vizor pe un alt tanar din…

- Un tanar de 19 ani din orașul Cugir a fost condamnat la 1 an și 9 luni inchisoare, cu suspendare, dupa ce a furat doua biciclete și a jefuit de 3 ori același magazin, iar ultima data fiind surprins a agresat doi angajați in tentativa de a scapa. La data de 9 mai 2021, in jurul orei 17.41, inculpatul…

- Dupa o luna de la liberare a revenit la vechile obiceiuri: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba, care a furat de trei ori din același magazin și a agresat doua angajate Dupa o luna de la liberare a revenit la vechile obiceiuri: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba, care a furat de trei ori din…

- Un tanar dintr-un sat din Alba a fost depistat de politisti in timp ce conducea un autoturism, pe care il furase din fata unui magazin alimentar, fara sa detina permis de conducere si fiind, de asemenea, sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, de catre…

- Tanar din Alba, REȚINUT dupa o „tripleta” penala: A furat o mașina cu care s-a plimbat beat și fara permis Tanar din Alba, REȚINUT dupa o „tripleta” penala: A furat o mașina cu care s-a plimbat beat și fara permis La data 17 octombrie 2021, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura…

- Baut și fara permis, a furat o mașina din fața unui magazin. Tanar din comuna Noșlac, REȚINUT de polițiști Un tanar din comuna Noșlac a fost reținut de polițiști dupa ce, baut și fara permis, a furat o mașina din fața unui magazin alimentar, pentru a se deplasa in localitatea Captalan. Potrivit IPJ…