Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Liviu Dragnea incearca “sa prosteasca o natiune intreaga” si ca pozeaza in rolul de victima dupa ce a fost condamnat, desi a furat “banii copiilor din Teleorman”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- ”Introducerea in flota proprie a mijloacelor de transport eco-friendly este un proiect pe care noi, actionarii FAN Courier, il analizam de cativa ani buni. In tot acest timp, am studiat numeroase variante si propuneri intalnite la targurile internationale de profil la care am participat. Prototipul…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au decis sa puna sechestru asigurator pe averea medicului si pe banii clinicii private unde lucra, pana la valoarea sumei de 60.000 de euro, in dosarul in care se judeca moartea fotbalistului Patrick Ekeng. Decizia poate fi contestata.

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 2 au decis sa puna sechestru asigurator pe averea medicului și pe banii clinicii private unde lucra, pana la valoarea sumei de 60.000 de euro, in dosarul in care se judeca moartea fotbalistului Patrick Ekeng. Decizia poate fi contestata.„Dispune luarea masurilor…

- La numeroasele nemulțumiri ale campinenilor legate de activitatea HidroPrahova mai adaugam una - presiunea extrem de scazuta a apei pe Strada Ion Campineanu și Aleea Salcia. Iar aici avem o situație de-a dreptul incredibila. Locuitorii de pe Aleea Salcia au strans bani și au cumparat conducta noua de…

- Compania nipona Takeda Pharmaceutical este aproape de un acord privind achizitionarea Shire Plc, lider global in domeniul bolilor rare, dupa ce si-a imbunatatit oferta la 46 miliarde de lire sterline (64 de miliarde de dolari), intr-una dintre cele mai mari tranzactii de pana acum din industria farma.Takeda…

- Oficial, lui Ruby ii merge foarte bine! Saptamana trecuta, artista și-a lansat un nou single, care a intrat deja in topurile muzicale romanești, și, recent și-a cumparat casa in București. Vedeta a facut marturisiri despre cel mai recent vis devenit realitate. Și, la un moment dat, ea a dezvaluit ca…

- Cazul unui cuplu de tineri a inspaimantat judecatorii care au fost puși sa dea un verdict. La final, o tanara de 22 de ani a fost condamnata la șapte ani și jumatate de inchisoare dupa ce a recunoscut ca și-a injunghiat iubitul și a turnat apa clocotita pe el.