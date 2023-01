A furat o mașină, i-a pus numere false și i-a făcut plinul fără să plătească Un baiat de 18 ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a furat masina unei femei, a condus-o desi nu are permis, iar apoi a alimentat la o statie peco fara a plati carburantul, a transmis IPJ Botoșani, citat de News.ro. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Hlipiceni au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 18 ani, din orasul Flamanzi, cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat. „In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul ca acesta, in data de 21 ianuarie, ar fi sustras un autoturism din curtea fermei la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

