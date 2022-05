Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 17 ani a furat mașina parinților pentru a se plimba cu patru dintre prietenii sai, toți minori, și s-a rasturnat cu autovehiculul intr-un șanț din cauza vitezei excesive, pe raza comunei Dindești din județul Satu Mare, informeaza Antena3 . Baiatul a luat mașina parinților luni seara, 23…

- Un seif metalic in care se aflau 500.000 de lei a fost furat dintr-o societate din Bistrița, iar polițiștii au facut, duminica, opt percheziții. Trei persoane din județul Bihor au fost reținute. Trei barbați au fost reținuți și acuzați de furt calificat, dupa opt percheziții domiciliare. „Perchezițiile…

- STOP! Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si indisponibilizat la controlul de frontiera, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Lexus RX450H, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Italia. Cel care a ramas si fara masina de lux si…

- Polițiștii din Cluj au reușit sa il captureze miercuri, 4 mai, pe romanul care a evadat din Austria. Acesta este originar din Sighetu Marmației și a fost prins dormind in mașina unei femei din Florești.In 4 mai, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești, in baza unei sesizari, au depistat in comuna…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 09 spre 10 august 2018, in timp…

- O femeie de 55 de ani a ajuns la spital dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un stalp si a luat foc la Panciu, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Politistii din Panciu au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca un autoturism a…

- Tupeu incredibil din partea unui adolescent de 16 ani. Acesta a furat o mașina și a plecat la plimbare prin orașul Turda. Dupa ce l-au oprit, polițiștii au aflat ca acesta furase mașina. La data de 17 aprilie, in jurul orei 18.20, in cadrul activitaților de prevenire derulate, polițiștii de ordine publica…

- Trei tineri cu vârstele de 20 și 21 de ani, originari dintr-o localitatea din raionul Calarași, au fost reținuți de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de poliție Buiucani, sunt suspectați de rapirea unui automobil. Polițiștii au fost sesizați de un barbat…